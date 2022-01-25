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Bella Hadid'den alkol itirafı! "Sabahın üçünde..."

25.01.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, kendini kontrol edemediğini hissettiği için 6 ay önce içki içmeyi bıraktığını söyledi. Bella Hadid "İhtiyacını hissetmiyorum çünkü sabahın üçünde korkunç bir endişeyle uyandığımda bunun beni nasıl etkileyeceğini biliyorum" diye konuştu.

Bella Hadid'den alkol itirafı! "Sabahın üçünde..."

Bella Hadid, InStyle'a verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu. Hadid "İçme konusunda payıma düşeni yaptım. Alkolü severdim ve öyle bir noktaya geldi ki ben bile kendimi kontrol edemeyeceğimi hissettiğim geceleri iptal etmeye başladım" dedi. 25 yaşındaki model doktorunun alkolün beyni üstündeki etkilerini göstermesinden sonra içki içmenin çok daha zor hale geldiğini belirtti.

Hadid artık içmeye gerek duymadığını ve bir süre hiç alkol tüketmemeyi planladığını söyledi.

Bella Hadid "İhtiyacını hissetmiyorum çünkü sabahın üçünde korkunç bir endişeyle uyandığımda bunun beni nasıl etkileyeceğini biliyorum" diye konuştu.

Hadid geçen pafta The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Hadid "acı verici" zihinsel sağlık sorunları yaşadığını itiraf etti. Victoria's Secret modeli zihinsel olarak çok tuhaf bir noktada olduğunu ve özellikle paparazilerin kendisini beklediği endişesiyle evden çıkmanın bile onun için çok zor olduğunu itiraf etti.

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Bella Hadid
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