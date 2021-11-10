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Bella Hadid gözyaşları içinde kaldı: İyi olacağız

10.11.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü top model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesi çok şaşırttı. Güzelliğinin yanı sıra doğallığıyla ön plana çıkan isimlerden biri olan Bella Hadid, son birkaç yıldır neredeyse “her gün” ve “her gece” ağladığını açıkladı.

Bella Hadid gözyaşları içinde kaldı: İyi olacağız

Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde birkaç fotoğrafını paylaşan süper model, takipçilerine sosyal medyanın gerçek hayat olmadığını hatırlattı.

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"SENİ, ACINI VE SEVİNCİNİ ANLIYORUM"

Instagram’da 47 milyondan fazla takipçisi bulunan Bella Hadid, Willow Smith’in kendi ile hesaplaştığı ve sorunlarını anlattığı videonun altına “Seni ve sözlerini seviyorum” yazdıktan sonra kendi zihni ve hayatıyla ilgili gerçekleri şu cümlelerle açıkladı:

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“İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz. Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin. Bu duvarları yıkacak ve herkesin ‘Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum’ demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız.”

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Bella Hadid
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