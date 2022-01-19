MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Hadid mutfağa girip sarma sardı

Bella Hadid mutfağa girip sarma sardı

19.01.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Filistin asıllı Amerikan model Bella Hadid, mutfaktaki becerisini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü manken bir tencere sarma yaparak sosyal medyada gündem oldu.

Bella Hadid mutfağa girip sarma sardı

Filistin asıllı olan ve zaman zaman Orta Doğu mutfağıyla ilgili paylaşımlarda bulunarak dikkatleri üzerine çeken ünlü manken Bella Hadid dün gece milyonlarca takipçisine sürpriz yaptı.

61e7dbff86b2451bdc0d4a2e

Önceki gün depresyon ve akıl sağlığı ile ilgili açıklama ve fotoğraflarıyla gündem olan 25 yaşındaki Hadid, mutfağa girdi ve sarma yapmaya başladı. 24 milyondan fazla takipçisi olan Hadid’in videoları sosyal medyada gündem konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadid’in sarmalarının “çok kalın” olduğunu iddia ederken, bir tencere sarma yapmasını takdir edenler de çoğunluktaydı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yatak odası pozuyla nefes kesti! Cesur tercihYatak odası pozuyla nefes kesti! Cesur tercih
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

İş arkadaşının etek altı görüntüleri telefonundan çıktı! Kimliği şaşkına çevirdi

İş arkadaşının etek altı görüntüleri telefonundan çıktı! Kimliği şaşkına çevirdi

Dışarıda tanıştığı adamı odasına davet etti, sonrası korkunç

Dışarıda tanıştığı adamı odasına davet etti, sonrası korkunç

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

O ağladığında tüm Türkiye ağlıyordu!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.