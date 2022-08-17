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Bella Hadid'ten ilk! O diziyle ekrana gelecek

17.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ablası Gigi Hadid ile birlikte moda dünyasının en çok aranan isimlerinden biri olan Bella Hadid, ilk oyunculuk denemesi için kolları sıvadı. Ramy dizisinin yeni sezonunda rol alacak ünlü model, setteki ilk gününde kendisini ağlatan olayı anlattı.

Bella Hadid'ten ilk! O diziyle ekrana gelecek

Süper model Bella Hadid, Ramy dizisinin gelecek sezonunda oyunculuk denemesi yapacak.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

GQ dergisine konuşan 25 yaşındaki model, Mısır’dan Amerika’ya yıllar önce göç etmiş bir ailenin üyesi olan Ramy Hassan’ın hikayesini anlatan dizide Ramy’nin kız arkadaşını canlandıracak.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

“İnsanlar ilk oyunculuk denememdeki rolümün süper şehvetli ve seksi olduğunu düşünüyor muhtelemen” diyen Hadid, rolünün düşünüldüğü gibi olmadığını, canlandırdığı karakterin “tuhaf biri” olduğunu söyledi.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

Rolünü anlatırken, “İnsanlar benimle tanışacak ve 'Ben seni fahişe sanıyordum. Ya da senin kaba olduğunu düşünüyordum' diyecek. Ben de 'Dergi kapağında gördüğün diğer kişi; onda ruh yok, hiçbir şey yok. Bu sadece bir zırh’ diyeceğim” şeklinde konuştu.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

Hadid ayrıca, dizinin Amerika'da Müslüman olmanın ne anlama geldiğini ele aldığı için canlandırdığı karakterin dininden veya geleneklerinden uzak olmadığını da anlattı.

Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid iç çamaşırlı pozuyla kasıp kavurdu!

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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