Bella Hadid'ten ilk! O diziyle ekrana gelecek

Süper model Bella Hadid, Ramy dizisinin gelecek sezonunda oyunculuk denemesi yapacak.

GQ dergisine konuşan 25 yaşındaki model, Mısır’dan Amerika’ya yıllar önce göç etmiş bir ailenin üyesi olan Ramy Hassan’ın hikayesini anlatan dizide Ramy’nin kız arkadaşını canlandıracak.

“İnsanlar ilk oyunculuk denememdeki rolümün süper şehvetli ve seksi olduğunu düşünüyor muhtelemen” diyen Hadid, rolünün düşünüldüğü gibi olmadığını, canlandırdığı karakterin “tuhaf biri” olduğunu söyledi.

Rolünü anlatırken, “İnsanlar benimle tanışacak ve 'Ben seni fahişe sanıyordum. Ya da senin kaba olduğunu düşünüyordum' diyecek. Ben de 'Dergi kapağında gördüğün diğer kişi; onda ruh yok, hiçbir şey yok. Bu sadece bir zırh’ diyeceğim” şeklinde konuştu.

Hadid ayrıca, dizinin Amerika'da Müslüman olmanın ne anlama geldiğini ele aldığı için canlandırdığı karakterin dininden veya geleneklerinden uzak olmadığını da anlattı.



