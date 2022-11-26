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Bella Hadid üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

26.11.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde pencere önünde verdiği yarı çıplak pozla dikkat çeken Bella Hadid, bu defa soyunma odasından üstsüz pozlarını paylaştı. Güzel model, göğüslerini bakın nasıl kapadı.

Bella Hadid üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 56 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından üstsüz pozlarını paylaştı. Bella Hadid'in iddialı pozlarına çok kısa bir süre içerisinde 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Bella Hadid üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Bella Hadid, kız kardeşi Gigi Hadid'i çok kıskandığını, bu nedenle küçük yaşlarda burun estetiği yaptırdığını itiraf etmişti.

Bella Hadid üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Özel hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Bella Hadid, daha önce ünlü şarkıcı The Weeknd ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı.

Bella Hadid üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Filistin asıllı Bella Hadid, 'Kudüs İsrail'in başkentidir' diyen Trump'ı protesto etmek için Londra sokaklarında slogan atmıştı.

Bella Hadid üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Bella Hadid üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

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