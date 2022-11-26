Bella Hadid üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 56 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından üstsüz pozlarını paylaştı. Bella Hadid'in iddialı pozlarına çok kısa bir süre içerisinde 1 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Bella Hadid, kız kardeşi Gigi Hadid'i çok kıskandığını, bu nedenle küçük yaşlarda burun estetiği yaptırdığını itiraf etmişti.

Özel hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Bella Hadid, daha önce ünlü şarkıcı The Weeknd ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı.

Filistin asıllı Bella Hadid, 'Kudüs İsrail'in başkentidir' diyen Trump'ı protesto etmek için Londra sokaklarında slogan atmıştı.



