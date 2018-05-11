MAGAZİN

Bella Hadid ve The Weeknd dudak dudağa yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Ünlü top model Bella Hadid ve eski sevgilis rapçi The Weeknd'in 2016'da iş temposunu bahane ederek bitirdikleri ilişkileri tekrar alevlendi.

Bella Hadid ve The Weeknd dudak dudağa yakalandı

2016 yılının şok ayrılıkları arasına adlarını yazdıran Bella Hadid ve The Weeknd çifti yeniden bir arada. Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşen bir partide görüntülenen ikili; sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

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Öpüşürken görüntülenen ve mekandan birlikte ayrılan Hadid ve The Weeknd‘in hayranları; uzun süredir bu barışmayı bekliyorlardı.

İkilinin daha önce de Coachella after party'sinde öpüştükleri konuşulmuş; ancak Bella Hadid iddiaları reddetmişti. Hatta Hadid konuyla ilgili Instagram postunun altına ‘o ben değildim’ yazarak herkesi şaşırtmıştı.

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SELENA GOMEZ İLE SEVGİLİ OLMUŞTU

Hadid’e yakın kaynaklar “Bella The Weeknd ile zaman geçirmeyi çok seviyor. Her zamanki gibi bir arada çok eğleniyorlar ve ilişkilerinin geleceği için umut dolular” şeklinde açıklama yaptı.

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The Weeknd geçtiğimiz yıl Bella'nın arkadaşı Selena Gomez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bella Hadid, Selena Gomez’i Instagram’dan takibi bıramıştı. 10 ay süren aşkın bitmesi ve Selena Gomez'in bir süreliğine de olsa tekrar Justin Bieber'a dönmesi ise ebki aşkın önünü tekrar açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid The Weeknd

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