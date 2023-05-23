Bella Thorne banyodan paylaştı! Havluyla sadece ön tarafını kapattı

Cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından da paylaşımlarına devam ediyor.

Çocuk yıldız olarak tanındıktan sonra oyunculuğa şarkıcılık ve yönetmenlik de ekleyen Thorne yetişkin film de çekmişti.

"Telefonumu sadece yalnız ve azgın olduğum zamanlarda kontrol ediyorum" diyerek dikkat çeken Bella Thorne son olarak banyodan ayna selfiesi çekti.

Ünlü yıldız duş sonrası havluyla sadece ön kısmını kapatmayı tercih ederek yine hayranlarını şaşırtmadı.

Bu pozlara hayranlarından ise eleştiriler de vardı.Bella Thorne'un bu pozu 'gereksiz' ve 'erotik' bulundu.



