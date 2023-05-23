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  4. Bella Thorne banyodan paylaştı! Havluyla sadece ön tarafını kapattı

Bella Thorne banyodan paylaştı! Havluyla sadece ön tarafını kapattı

23.05.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Shake It Up" dizisiyle şöhrete kavuşan Bella Thorne iddialı pozlarına yenisini ekledi. Thorne bir ayna selfiesi yaparak havluyla sadece ön kısmını kapamayı tercih etti. Oyuncu ve şarkıcının bu pozları yine hayranlarını şaşırtmadı.

Bella Thorne banyodan paylaştı! Havluyla sadece ön tarafını kapattı

Cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından da paylaşımlarına devam ediyor.

Çocuk yıldız olarak tanındıktan sonra oyunculuğa şarkıcılık ve yönetmenlik de ekleyen Thorne yetişkin film de çekmişti.

"Telefonumu sadece yalnız ve azgın olduğum zamanlarda kontrol ediyorum" diyerek dikkat çeken Bella Thorne son olarak banyodan ayna selfiesi çekti.

Ekran Alıntısı

Ünlü yıldız duş sonrası havluyla sadece ön kısmını kapatmayı tercih ederek yine hayranlarını şaşırtmadı.

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Bu pozlara hayranlarından ise eleştiriler de vardı.Bella Thorne'un bu pozu 'gereksiz' ve 'erotik' bulundu.


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Bella Thorne sosyal medya Oyuncu

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