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Bella Thorne durmak bilmiyor! Bornozunun önünü açıp poz verdi

03.02.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ABD'li oyuncu Bella Thorne, bornozunun önünü açtığı pozuyla beğeni topladı.

Bella Thorne durmak bilmiyor! Bornozunun önünü açıp poz verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Bella Thorne, bu defa bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

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Geçtiğimiz yıllarda üçlü bir ilişki yaşayan Bella Thorne, cinsel yönelim itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bella Thorne durmak bilmiyor! Bornozunun önünü açıp poz verdi

Aynı anda hem kız hem erkek sevgilisi olan Thorne, panseksüel olduğunu açıklamıştı.

Bella Thorne durmak bilmiyor! Bornozunun önünü açıp poz verdi

Şimdilerde Benjamin Mascolo ile birlikte olan Thorne'un, erkek arkadaşıyla evleneceği konuşuluyor.

Bella Thorne durmak bilmiyor! Bornozunun önünü açıp poz verdi

Cinsel ilişkiye girmeyi çok sevdiğini belirten Thorne, ''Ateşli olan her şeye büyük bir arzu duyuyorum'' demişti.

Bella Thorne durmak bilmiyor! Bornozunun önünü açıp poz verdi

ABD'li oyuncu, Disney yapımlarında başlayan oyunculuk kariyerini sürdürüyor.

Bella Thorne durmak bilmiyor! Bornozunun önünü açıp poz verdi

Thorne, geçtiğimiz günlerde bir iç çamaşırı markası kurmak istediğini belirtmişti.

Bella Thorne durmak bilmiyor! Bornozunun önünü açıp poz verdi

Bella Thorne durmak bilmiyor! Bornozunun önünü açıp poz verdi


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Bella Thorne
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