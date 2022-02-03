Bella Thorne durmak bilmiyor! Bornozunun önünü açıp poz verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Bella Thorne, bu defa bornozlu pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Geçtiğimiz yıllarda üçlü bir ilişki yaşayan Bella Thorne, cinsel yönelim itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aynı anda hem kız hem erkek sevgilisi olan Thorne, panseksüel olduğunu açıklamıştı.

Şimdilerde Benjamin Mascolo ile birlikte olan Thorne'un, erkek arkadaşıyla evleneceği konuşuluyor.

Cinsel ilişkiye girmeyi çok sevdiğini belirten Thorne, ''Ateşli olan her şeye büyük bir arzu duyuyorum'' demişti.

ABD'li oyuncu, Disney yapımlarında başlayan oyunculuk kariyerini sürdürüyor.

Thorne, geçtiğimiz günlerde bir iç çamaşırı markası kurmak istediğini belirtmişti.



