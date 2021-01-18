Bella Thorne sapıkça fantezileri ortaya çıkan Armie Hammer’ı savundu

Kariyeri ile Hollywood'un dikkat çeken isimlerinden biri olan Armie Hammer, bir süredir sosyal medyada dolaşan ona ait olduğu iddia edilen şiddet içerikli cinsel fantezi mesajlarıyla gündemde.

İddialar için 'saçmalık' diyen Armie Hammer, Jennifer Lopez’le başrolü paylaşacağı Shotgun Wedding filminin kadrosundan çıkarıldı.

Armie Hammer’a ait olduğu söylenen mesajlar sosyal medyada dalga dalga yayılırken, eski sevgilisi Courtney Vucekovich, oyuncu hakkında şoke eden iddialarda bulundu.

Geçtiğimiz haziran ayında Hammer ile ilişki yaşayan 34 yaşındaki Vucekovich, Hammer'ın cinsel içerikli fantezilerini kendisine de anlattığını belirterek "Bana kaburgalarımı kırıp mangal yapmak ve yemek istediğini söyledi" dedi.

BELLA THORNE DESTEK ÇIKTI

Armie Hammer, olaylar için “bana yönelik sahte çevrimiçi saldırılar” demişti. Bella Throne, Instagram’da yaptığı paylaşımla aktöre destek çıktı. 23 yaşındaki eski Disney yıldızı Bella Throne, Instagram'da, “Onu ve ailesini rahat bırakın. Acayip bir yamyam olması imkânsız" diyerek Armie Hammer hakkında çıkan iddialara inanmadığını söyledi.

Thorne'un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu ve tepki çekti.

