Bella Thorne sütyensiz pozunu çok sevdi! Bir daha paylaştı

Cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve bir günde hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından da paylaşımlarına devam ediyor. Üzerinde göğüsleri görünecek kadar kısa tişörtüyle poz veren Thorne sosyal medyayı sallamıştı.

Şu sıralar yeni bir film projesiyle gündemde olan Thorne paylaşımına "Telefonumu sadece yalnız ve azgın olduğum zamanlarda kontrol ediyorum" diyerek herkesi şoke etmişti.

O pozlarını çok beğenen Thorne aynı pozu yine paylaştı.

Thorne bu sefer hayranlarına "Bana bilmediğim bir şey söyle" dedi. Thorne'a hayranları "Azgın olduğun bir zaman mı" sorusunu sormayı ihmal etmedi.



