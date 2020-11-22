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Bella Thorne sütyensiz pozunu çok sevdi! Bir daha paylaştı

22.11.2020 09:25 | Son Güncelleme:
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ABD'li oyuncu Bella Thorne, verdiği pozlarla adından sık sık söz ettiriyor! Son olarak beyaz bir üst giyerek verdiği seksi pozlarla dikkat çeken Thorne aynı pozu yeniden paylaştı.

Cinsel içerikli site OnlyFans'ta hesap açan ve bir günde hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından da paylaşımlarına devam ediyor. Üzerinde göğüsleri görünecek kadar kısa tişörtüyle poz veren Thorne sosyal medyayı sallamıştı.

Şu sıralar yeni bir film projesiyle gündemde olan Thorne paylaşımına "Telefonumu sadece yalnız ve azgın olduğum zamanlarda kontrol ediyorum" diyerek herkesi şoke etmişti.

Bella Thorne yeni pozlarını paylaştı! Yine olay olduBella Thorne yeni pozlarını paylaştı! Yine olay oldu

O pozlarını çok beğenen Thorne aynı pozu yine paylaştı.

Ekran Alıntısı

Thorne bu sefer hayranlarına "Bana bilmediğim bir şey söyle" dedi. Thorne'a hayranları "Azgın olduğun bir zaman mı" sorusunu sormayı ihmal etmedi.


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