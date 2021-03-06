Bella Thorne, yeni single'ını sutyensiz dans ederek duyurdu

23 yaşındaki eski Disney yıldızı Bella Thorne, birbirinden iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak yetişkin filmlerinde yönetmenlik yapan Bella Thorne, son derece seksi bir kıyafetle yeni single'ı eşliğinde dans etti.

Kırmızı kalp eklediği gönderisinde hayranlarına şarkısına gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Bella'nın son hiti "Shake It" için, şubat ayında düğüne itiraz eden ve gelini baştan çıkardığını gösteren müstehcen bir klip yayınlandı. Klip bazı platformlarda aşırı çıplaklık içerdiği için yasaklandı.

BELLA THORNE SÜPER MİNİSİYLE TWEK YAPTI

Cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atan Bella Thorne, geçtiğimiz gün süper mini eteğiyle twerk yapınca olay oldu.



