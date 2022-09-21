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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM İZLE! Oktay Kaynarca'nın oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümde neler oldu?

21.09.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam geçtiğimiz gün ATV izleyicisi ile buluştu. Dizide Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Cezayir Türk karakterinin öyküsü anlatılıyor. Dizide Oktay Kaynarca'ya Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı ve Işıl Yücesoy gibi oyuncular eşlik ediyor. Birçok kişi internette 'Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm izle' konu başlığını internette sorguluyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümde neler oldu?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 1. BÖLÜM İZLE! Oktay Kaynarca'nın oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümde neler oldu?

Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile adından söz ettiren Oktay Kaynarca bu dizide Cezayir Türk isimli adamı canlandırıyor. Dizinin ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm izle' konu başlığını internette sorguluyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümde neler oldu?

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk, devlet için görev yapan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilir. Kendisine yeni bir hayat kuran Cezayir, doktor Firuze ile tanışır. Firuze'ye aşık olup onunla evlenen Cezayir, bir süre sonra deşifre olur.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

Oktay Kaynarca-Cezayir Türk
Ebru Özkan Saban-Leyla Türk
Pelin Akil-Firuze Türk
Ali Seçkiner Alıcı-Kurban Baba
Işıl Yücesoy-Gülendam Türk
Hakan Karahan-Dumrul Bey
Ragıp Savaş-Atakan
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu-Elmas
Kerem Kupacı-Ethem Marna
Ziya Kürküt (Bekir)
Pelin Uluksar (Süheyla)
Mina Derman (Suna)
Batuhan Sezer (Ömer Asaf)
Değer Alp (Canan)
Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)
Burcu Binici (Meltem)
Ömer Kurt (Kerim)
Mert Kırlak (George Bagnall)
Ahmet Yıldırım (Cafer)
Tanıl Yöntem (Canberk)
Doruk Öztürk (Şamil)
Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)
Melisa Duru Ünal (Mercan)
Aylar Melayeva (Sevim)
Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)
Işıl Yücesoy (Gülendam)

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Binbir Gece Masallarının başkentinde çekildi. İstanbul'da gerçekleştirilen çekimlerin ardından dizi ekibi, İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti. Ekip, Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a döndü. Çekimler Beşiktaş, Galata gibi yerlerde gerçekleştiriliyor.

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