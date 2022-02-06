Benan Kocadereli geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü üzerine sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuştu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü halen gündemde. İnternet kullanıcıları, Benan Kocadereli ile ilgili arama yapmayı sürdürüyor. Peki Benan Kocadereli kimdir? Ne iş yapıyor? Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli cenazeye gitti mi? Ne açıklama yaptı? Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli hakkında detaylara haberimizde yer verdik.

BENAN KOCADERELİ KİMDİR?

Benan Kocadereli - Şafak Mahmutyazıoğlu'nun 15 yıl süren evliliği kısa süre önce sona ermişti. Geçtiğimiz yaz ünlü sunucu Ece Erken'le evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kocadereli ile olan evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor.

Benan Kocadereli, eski eşi ile henüz evliyken beraber olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirterek ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı.

Sonrasında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davaya, Benan Kocadereli ve Ece Erken katılmamıştı.

BENAN KOCADERELİ NE İŞ YAPIYOR?

Benan Kocadereli'nin özel el yapımı ürünler sattığı bir bir markası var. Dekoratif ürünler, ev ve dekorasyon üzerine internet üzerinden satış yapıyor.

BENAN KOCADERELİ CENAZEYE GİTTİ Mİ?

Benan Kocadereli, İstanbul Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesine gitti.

Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmayan Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

BENAN KOCADERELİ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Benan Kocadereli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki çocuğunun babasına son vazifesini yaptığını ifade etti.

Kocadereli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım ve ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalpli hepinize teşekkür ediyorum"





