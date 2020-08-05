Benden Ne Olur? filminin kadrosuna Cem Belevi de katıldı!

18 yaşında vizyonunu genişletme ve farklı kültürleri tanıma isteği ile üniversite eğitimini İngiltere’de almaya karar verdi ve 5 yılını geçireceği ada ülkesinin yolunu tuttu.

Okul yıllarında sayısız konserler veren ve şarkı söylediği her toplulukta büyük beğeni toplayan Cem Belevi, ilk bestelerini de o yıllarda yapmaya başladı. Lise yıllarında sözü müziği kendisine ait şarkıların, tüm arkadaşları tarafından dillere dolanması, şarkı söyleme ve beste yapma isteğini daha da arttırdı.

4 Haziran 1987 yılında İzmir’de dünyaya gelen Cem Belevi, müzikle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. 7 yaşında ailesinin de desteği ile piano dersleri alarak müziğe ilk adımlarını atmış oldu ve 13 yaşında “kendimi en iyi ifade ettiğim enstrümanım” dediği gitarla tanıştı.

Aslı Kızmaz'ın aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanacak olan filmin ekibine ünlü şarkıcı Cem Belevi de dahil oldu. Eğlenceli konusuyla dikkat çeken filmi Murat Şenöy yönetecek.

Cem Belevi’nin müziğe olan tutkusu üniversite yılları boyunca artarak devam etti..

Londra’nın büyüleyici ve romantik atmosferinde onlarca besteler yapan Cem Belevi, orada kaldığı yıllarda London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)’te; Blues, Jazz ve Şan eğitimi aldı. Ayrıca birçok dernek organizasyonları ve çeşitli etkinliklerde de şarkılarını söyleme fırsatı buldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerine Londra’da dünyaca ünlü bir şirkette çalışarak başlayan Cem Belevi, kısa bir sure sonra içindeki profesyonel müzik yapma ve şarkı söyleme tutkusunu daha fazla ertelememek için, çevresinin de baskısıyla her şeyi bırakıp Türkiye’ye döndü…

2011 yılında albüm çalışmalarına başladı.

Cem Belevi’nin “Bilmezsin” isimli ilk albümündeki şarkıların tamamının söz ve müzikleri kendisine aittir.

2015 yılında Ayshe ile düet yaptığı "Kim Ne Derse Desin" şarkısıyla büyük beğeni toplayan Belevi, ardından yine 2015 yılında "Sevemez Kimse Seni" ve 2016 yılında da yeni şarkısı "Sor" ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Cem Belevi, 2017 yılında son şarkısı "Aç Kollarını" ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Cem Belevi İnadına Aşk dizisinde de boy göstermiştir. Belevi şimdi de "Benden Ne Olur?" filminde oynayacak.



