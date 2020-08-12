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Benden Ne Olur'un başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Onur Tuna'dan ilk kare

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 22:00 | Son Güncelleme

Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı Benden Ne Olur kitabından sinemaya uyarlanan filmin hazırlıkları başladı. Filmin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Onur Tuna'dan birlikte ilk fotoğraf da geldi.

Benden Ne Olur'un başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Onur Tuna'dan ilk kare

Aslı Kızmaz'ın kaleme aldığı Benden Ne Olur kitabından sinemaya uyarlanan filmin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı.

"GELİYORUZ DOSTLAR"

Filmin başrollerinde Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan yer alacak. Filmin çekimleri öncesinde rol arkadaşı Hazal Kaya ile buluşan Onur Tuna birlikte çekilen fotoğraflarını "Geliyoruz dostlar" notuyla paylaştı.

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Med Yapım imzalı filmin çekimlerini pandemi şartlarına göre önümüzdeki aylarda başlanacak.

BENDEN NE OLUR'UN KONUSU

Benden Ne Olur kitabı, hayatında büyük işler başaran kadınları eleştiren ve hayattaki yerini sorgulayıp arayan gözü kara bir kadının hikayesini konu ediniyor. Hem aşk, hem eğlence, hem de iş hayatını bir araya getiren kitap, muzip bir hikaye sunuyor.

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