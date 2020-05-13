Bendeniz'den o ünlülere sert sözler! 'Lan bu kadar mı aç kaldınız?'

Kısa bir süre önce açıklanan ‘normalleşme takvimi’nin ardından AVM’ler ve kuaförler hizmete girmiş, bunun hemen sonrasında bazı AVM’lerin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Normale dönmek konusunda bu kadar acele edilmesine sert tepki gösteren çok sayıda isimden biri de şarkıcı Bendeniz oldu.

Şarkıcılar Cenk Eren, Demet Akalın ve Işın Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle hazırlanan 'kademeli normalleşme' planını dair açıklamalar yapmıştı. Eren ve Karaca artık sahne almaları gerektiğini belirtmişti. Akalın, "Türkiye’nin en çok kazananlarının başında geliyorum ve ben idare edemiyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

Katıldığı bir canlı yayında bir an önce gece hayatının başlaması ve mekanların açılması gerektiğini söyleyen meslektaşlarına gönderme yapan Bendeniz şunları söylemişti: Bazı densiz sanat camiasından arkadaşlara sesleniyorum. Terasa iki masa atayım da gelin. Lan bu kadar mı aç kaldınız? Milyonlar cebinizde bu kadar kudurmak niye?

CENK EREN BU SÖZLERE ÇOK KIZDI

Meslektaşının yaptığı bu açıklamaları son derece sert ve saygısız bulan şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve Bendeniz’e seslendi. Eren yapılan açıklamayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: