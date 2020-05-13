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Bendeniz'den o ünlülere sert sözler! 'Lan bu kadar mı aç kaldınız?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 09:13 | Son Güncelleme

Bendeniz normalleşme isteyen meslektaşlarına sert çıktı. Şarkıcı Cenk Eren sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, meslektaşı Bendeniz'in normalleşme konusunda yaptığı çok sert açıklamaya tepki gösterdi.

Bendeniz'den o ünlülere sert sözler! 'Lan bu kadar mı aç kaldınız?'

Kısa bir süre önce açıklanan ‘normalleşme takvimi’nin ardından AVM’ler ve kuaförler hizmete girmiş, bunun hemen sonrasında bazı AVM’lerin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Normale dönmek konusunda bu kadar acele edilmesine sert tepki gösteren çok sayıda isimden biri de şarkıcı Bendeniz oldu.

Şarkıcılar Cenk Eren, Demet Akalın ve Işın Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle hazırlanan 'kademeli normalleşme' planını dair açıklamalar yapmıştı. Eren ve Karaca artık sahne almaları gerektiğini belirtmişti. Akalın, "Türkiye’nin en çok kazananlarının başında geliyorum ve ben idare edemiyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

Katıldığı bir canlı yayında bir an önce gece hayatının başlaması ve mekanların açılması gerektiğini söyleyen meslektaşlarına gönderme yapan Bendeniz şunları söylemişti: Bazı densiz sanat camiasından arkadaşlara sesleniyorum. Terasa iki masa atayım da gelin. Lan bu kadar mı aç kaldınız? Milyonlar cebinizde bu kadar kudurmak niye?

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CENK EREN BU SÖZLERE ÇOK KIZDI

Meslektaşının yaptığı bu açıklamaları son derece sert ve saygısız bulan şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve Bendeniz’e seslendi. Eren yapılan açıklamayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Yukarıda bu sözleri söyleyen sanatçı Bendeniz’e cevabım (Senin kadar güzel besteler yapan, sözler yazan birinin üslubu bu olmasaydı keşke) benim dönemim 90’ların çok özel şarkıcılarından olan sanatçı arkadaşımız yazmış cevap vermeyecektim ama vicdansız deyince cevap vermek istedim.

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Benimle olan kısmına cevap vereyim restoranların açılması… Evet oralar açılsın ki bizim dışımızda oralardan ekmek yiyen benim ve senin gibi isim olmamış solist, müzisyen, garson komi arkadaşlar ekmeklerini kazansınlar biliyor musun ben ilk günden beri elimden geldiğince kendi orkestramla ilgili gerekenleri yapıyorum yapmalıyım da çünkü onlar benim yol arkadaşım, ayrıca insan olarak sadece orkestrama değil elimden geldiğince herkese yardım ederim bunu istemememe rağmen zaman zaman basına da yansımıştır.

Açıp okuyabilirsin beni en çok üzen sanıyorum röportajı okumadan beni vicdansız olmakla itham etmen oldu, bu yaraladı beni. Kalbinin bu kadar kötü olduğunu inan bilmiyordum ben müzisyenler için bunu istedim diye ben vicdansızsam sen müzisyenlerini yada senin orkestranda olmayan kıyıda köşede üç kuruş için sabaha kadar emek veren bu insanları sevmiyor musun bu insanlar için adım atılması seni neden rahatsız etti? (Kudurmak) kelimesini aynen iade ediyorum sana…”

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doğru söylemiş.kimsede gitmez zaten.
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