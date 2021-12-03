Benedict Cumberbatch: Erkekler susup, dinlemeyi öğrensin

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch (45), toksik erkeklik, ataerkillik ve erkek hegemonyası üzerinde devam eden sistemleri sert bir dille eleştirdi.

Erkeklerin baskıcı ve zorba davranışlarının sona ermesi gerektiğini belirten Cumberbatch, "Artık erkekler susup, söyleneni dinlemeyi öğrensin!" şeklinde konuştu.

"TOPLUMDA OLUŞTURULAN KALIPLAR YIKILMALI!"

"Sherlock Holmes" dizisindeki performansıyla tanınan Benedict Cumberbatch, Sky News'a yaptığı açıklamada erkek egemen dünyanın artık değişmesi gerektiğini belirtti.

Yönetmen Sophie Hunter ile evli olan ünlü oyuncu, toplumda oluşturulan kalıpların yıkılması gerektiğini savundu.

"ERKEKLERİN DAVRANIŞLARINI DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR"

Toplumsal statü ve tabusallaştırılmış kalıpların yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Cumberbatch, "Erkeklerin davranışlarını düzeltmemiz gerekiyor. Motor kapağını biraz kaldırıp, altına bakmamız gerekiyor. Statünün ve ataerkilliğin sorgulandığı bir dünyada bu gerçekten büyük bir nokta." ifadelerini kullandı.

"ERKEKLER SUSUP, DİNLEMELİ!"

"Tüm erkekler kötü değildir." savunmasının da çocukça bir isyan olduğunu aktaran ünlü isim, erkeklerin sadece susup, dinlemesi gerektiğini dile getirdi.

