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Benedict Cumberbatch’ın yeni dizisi belli oldu

10.04.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sherlock dizisiyle hafızalara kazınan Benedict Cumberbatch, Netflix’in gerilim dizisinin başrolünde. Dizi, çok satan bir romandan uyarlanacak.

Benedict Cumberbatch’ın yeni dizisi belli oldu

Netflix, Benedict Cumberbatch'in başrolünü oynayacağı, 1915 yılına ait John Buchan romanına dayanan, "The 39 Steps" adlı mini diziye tam sezon siparişi verdi. Dizinin yönetmen koltuğunda Edward Berger otururken, senaryoyu Mark L. Smith yazıyor. Dizi, en son Showtime’ın 2018 yapımı mini dizisi “Patrick Melrose”da birlikte çalışan Cumberbatch ve Berger'i yeniden bir araya getirecek.

BENEDİCT CUMBERBATCH FİLMLERİ

Buchan’ın orijinal casus gerilim romanı, Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından hemen önce, küresel bir komplonun gizemli bilgilerine sahip olan ve kaçmaya başlayan Richard Hannay’i konu alıyor. Cumberbatch, en son "The Mauritanian"da görüldü ve bu yılki "Spider-Man: No Way Home" ve 2022 yılında "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"ta karşımıza çıkacak.

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Netflix Benedict Cumberbatch
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