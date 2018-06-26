Benedict Cumberbatch yeni dizisi için değişti

Sherlock ve Doctor Strange adlı yapımlarla dünya çapında tanınan İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini anlatan Brexit adlı bir televizyon filminde başrolde yer alıyor.

Dizide sürecin en aktif isimlerinden biri olan Dominic Cummings’e hayat verecek olan Cumberbatch de karakteri için görünüşünü oldukça değiştirdi.

2019’da ekrana gelecek olan diziden paylaşılan ilk fotoğrafta Cumberbatch, seyreltilen saçlarıyla dikkat çekiyor.



