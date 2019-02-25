MAGAZİN

Bengü doğacak çocuğu için kesenin ağzını açtı! 40 bin liraya...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2019 11:59 | Son Güncelleme

16 haftalık hamile olduğunu açıklayan şarkıcı Bengü, doğacak bebeği için 40 bin lira masraf yaptı.

29 Ağustos'ta bir yıllık sevgilisi Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, Instagram hesabından hamile olduğunu açıkladı.

DOĞUMA 5 AY VAR

Güzel sanatçı, doğuma 5 ay olmasına rağmen daha fazla dayanamadı ve bebek odası hazırlıklarına başladı. Bengü'nün bu özel oda için 40 bin lira masraf yaptığı iddia edildi.

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40 BİN LİRAYA YAKIN MASRAF YAPTI

2018 yılında nikah masasına oturan Bengü ve Selim Selimoğlu çifti bebek müjdesini sosyal medya hesaplarından vermişti . Ünlü şarkıcının bu özel oda için şimdiden 40 bin liraya yakın harcama yaptığı konuşuluyor.

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bengü hamile bebek odası

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