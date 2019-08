Bengü doğum anını paylaştı

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile evlenen ünlü şarkıcı Bengü kısa süre önce anne olmuştu. Altunizade'de özel bir hastanede 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü doğum yapan Bengü geçtiğimiz gün doğum anını paylaştı.

Doğum anını sosyal medyada paylaşan Bengü paylaşımına şu notu düştü:

"Öyle gerçek ki her saniyesi... Her saniyesi mutluluk gözyaşı, her anı şükür dolu...İkimizdik biz geçen sene bugün; şimdi tamamlandık... 3 kişilik minik bir aileyiz artık. Ömür boyu hep beraber ; hep mutlu gözyaşlarımız olsun. Allah isteyen; dileyen; o duygunun hakkını verebilecek herkese anne baba olmayı nasip etsin... İyi ki bizi seçtin kızım... Hoşgeldin kızım."