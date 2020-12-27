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Bengü'nün paylaşımına beğeni yağdı! 'Azla yetinmeyi...'

27.12.2020 15:32 | Son Güncelleme:
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Bengü'nün paylaşımına beğeni yağdı! 'Azla yetinmeyi...'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evde karantinada olan şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Pandemi nedeniyle uzun süredir evde karantinada olan ve sahnelerden uzak kalan şarkıcı Bengü, bu süreçle ilgili hislerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

41 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sanki sahneye çıkacakmış gibi tek başıma bugün evde hazırlandım. Yarıya kadar bitirdiğim kırmızı rujumu sürdüm ki en son ne zaman sürdüm hatırlamıyorum... Işıltılı küpelerimi taktım, şarkılarımı tek başına dinlemeyi çok sevmeyen ben, gözlerim dolu dolu her birini bağıra bağıra söyledim evde.

"UNUTTUĞUMUZ İNSANİ DEĞERLERİ HATIRLADIK"

Ne çok şeyin kıymetini anladık değil mi? Sağlık... En önemlisi sağlıktı hayatta. Unuttuğumuz insani tüm değerleri hatırladık, sevdiklerimizin özlemine katlanmayı, azla yetinmeyi, kalp kırmamayı, ölümle burun buruna gelmeyi, sevdiklerimizi kaybetmekten korkmayı tüm halleriyle bir bir yaşadık. O kurulan upuzun sohbetli masaları özledik. Bir arada olmadıktan sonra ne anlamı vardı ne yendiğinin ne içildiğinin? Sımsıkı sarılalım her şey bitince... Şifalar diliyorum, dualar ediyorum tüm şifa bekleyen hastalarımıza. Öyle de olsa böyle de olsa bugün gülümsüyorum ben hayata."

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