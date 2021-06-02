Beni Bırakma Meltem neden yok? Esengül Aypek Beni Bırakma dizisinden neden ayrıldı?

ATV ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Beni Bırakma dizisi saat 14:00'da hafta içi her gün ekranlara geliyor. İlk bölümünden bu yana izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran dizide rol alan isimlerden biri olan ve dizide Meltem karakterine hayat veren Esengül Aypek'in diziden ayrılacağı söyleniyor. Peki Beni Bırakma dizisinde Meltem neden yok?

BENİ BIRAKMA DİZİSİNDE MELTEM NEDEN YOK? ESENGÜL AYPEK BENİ BIRAKMA DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

ATV ekranlarında ilk kez 2018 yılında yayınlanmaya başlanan ve 4 sezon boyu yayınlanan “Beni Bırakma” dizisinde Meltem karakterini canlandıran başrol oyuncusu Esengül Aypek diziden ayrılıyor mu soruları seyirciler tarafından araştırılıyor. Sevilen oyuncu 630. bölümde diziye veda edecek. Meltem karakterinin ölmesi ile beraber Aypek de 4 senelik serüvene nokta koymuş olacak. Beni Affet dizisinde canlandırmış olduğu Elif Kayacan karakterinde de 414 bölüm rol almış olan oyuncu, bu iki günlük dizi sayesinde oldukça geniş bir izleyici kitlesine kendisini gösterme fırsatını elde etti.

1993 doğumlu olan başarılı oyuncu Esengül Aypek, Beni Bırakma dizisine veda etmesi ile ilişkin şu detayları verdi ve ayrılık nedenini şöyle açıkladı:

“Beni Bırakma dizisi benim için okul gibi oldu. Harika bir 4 sezon geçirdim. Tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkür ederim. Ekran yolculuğum yeni başladı ve devam edecek tabii ki. Ama şu an ilk etapta güzel ve uzun bir tatil arzu ediyorum. 630 bölüm dizi çekmek dile kolay. Ama yoruldum. Biraz dinlenmem gerekiyor.”

