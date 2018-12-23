MAGAZİN

Beni Bırakma setinde aşk bacayı sardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

‘Beni Bırakma’ dizisinde 'Tarık' karakterini canlandıran Emrah Akduman, aradığı aşkı rol arkadaşı Çağla Çukurova’da buldu.

Beni Bırakma setinde aşk bacayı sardı

Emrah Akduman, atv’de yayınlanan ‘Beni Bırakma’ dizisinde ‘Cansu’ karakterini canlandıran Çağla Çukurova ile 1 aydır aşk yaşıyor. İkili, geçtiğimiz gün Ankara’da bulunan bir alışveriş merkezinde dizinin takipçileri tarafından görüntülendi.

Yakınlaştıkları görülen çift, meraklı gözler eşliğinde uzun süre sohbet etti. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Akduman ve Çukurova çifti, AVM’yi hızla terk etti.

Çağla Çukurova kimdir?

Çağla Çukurova, 1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2016 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında İnternational Kraliçesi seçilmiş ancak yarışmadan çekilmiştir. Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Emrah Akduman, Sude Doğar, Berkay Veli, Sıla Özlem Önemli, Esengül Aypek ve Çağla Çukurova’nın yer aldığı günlük dizi Beni Bırakma’nın kadrosunda yer almakta, ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Cansu karakterini canlandırmaktadır. (MedyaTava)


Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Vizyon tarihi ertelendiVizyon tarihi ertelendi
Romantik sözler: Bekleyemedim sevgilim!Romantik sözler: Bekleyemedim sevgilim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emrah Akduman çağla çukurova Beni Bırakma

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Öykü Çelik, Diriliş Ertuğrul'a transfer mi oldu?

Öykü Çelik, Diriliş Ertuğrul'a transfer mi oldu?

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orgaize İşler 2: Sazan Sarmalı ertelendi

Vizyon tarihi ertelendi

Özge Özpirinçci'den romantik sözler: Bekleyemedim sevgilim!

Romantik sözler: Bekleyemedim sevgilim!

Madonna çıplak fotoğrafını paylaştı ve...

Çıplak fotoğrafını paylaşıp...

Avlu'nun Zerrin'i Nergis Öztürk direk dansıyla olay oldu

Avlu'nun Zerrin'i direk dansıyla olay oldu

Mehmet Baştürk, O Ses Türkiye'ye damga vurdu

Sokakta söylediği şarkıyla fenomen olmuştu!

Pınar Altuğ'dan takipçisine yanıt!

Takipçisinin eleştirisine bozuldu, yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.