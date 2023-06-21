Benim Güzel Ailem dizisinin Damla'sı Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç nereli ve kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi!

Serra Pirinç, bugün TRT 1'de ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Benim Güzel Ailem dizisi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzleyicide merak uyandıran Benim Güzel Ailem dizisi, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini konu edinecek. Serra Pirinç günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte, Benim Güzel Ailem dizisinin Damla'sı Serra Pirinç hakkında merak edilenler...

SERRA PİRİNÇ KİMDİR?

Serra Pirinç, 19 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Liseyi bitirdikten sonra kariyerinde oyunculuk üzerine yoğunlaşmış ve Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Bizim Hikaye adlı dizide canlandırdığı Müjde karakteri ile gerçekleştiren Serra Pirinç, ardından Vuslat dizisinde rol almıştır.

Serra Pirinç, Fox TV'de ekrana gelen Mucize Doktor adlı dizide de oynamıştır.

Serra Pirinç, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve İkizler burcudur.

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİNİN DAMLA'SI SERRA PİRİNÇ'İN OYNADIĞI DİZİLER

Serra Pirinç'in oynadığı diziler şu şekilde:

2017-2018 Bizim Hikaye

2018-2019 Vuslat

2020 Mucize Doktor

2021 Öğrenci Evi

2021 Kağıt Ev

2021 Saklı Su

2022 Tozluyaka