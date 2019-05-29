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Benim Tatlı Yalanım setinden romantik kareler! Benim Tatlı Yalanım ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 29.05.2019 21:01 | Son Güncelleme

Star’da, 13 Haziran Perşembe izleyici ile buluşacak olan, başrollerini; Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlüer’in paylaştığı yeni dizi Benim Tatlı Yalanım'ın tanıtım çekimlerinden romantik anlar yayınlandı. Star TV'nin yeni romantik komedisi Benim Tatlı Yalanım'ın yayın tarihi de belli oldu.

Benim Tatlı Yalanım setinden romantik kareler! Benim Tatlı Yalanım ne zaman başlıyor?

İzleyici ile buluşmak için gün sayan dizinin başrol oyuncuları Furkan Palalı ile Aslı Bekiroğlu’nun daha önce görmediğiniz sıcaklıktaki duygusal anları büyük beğeni topladı. Enerjileri ve birbirlerine olan uyumları ile dikkat çeken ikiliye sosyal medyadan da övgü yağdı.

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Ayrı dünyaların insanları olan Nejat ve Suna’nın masum görünen bir yalanla başlayan ve izleyenleri sarıp sarmalayacak bir aşka doğru ilerleyen, süprizlerle dolu hikayesi şimdiden merak konusu oldu.

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O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın üstlendiği, senaryosunu, Deniz Dargı ile Murat Taşkent’in kaleme aldığı, Ahmet Saraçoğlu, Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık, Cem Zeynel Kılıç, Sadi Celil Cengiz, SedaTürkmen ve Ali Yoğurtçuoğlu’nun da kadrosunda yer aldığı “Benim Tatlı Yalanım”, sevilen isimleri ve sıcacık hikayesi ile izleyicinin kalbini fethedecek.

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