Bennu Gerede'den dikkat çeken 50. yaş paylaşımı!

Ünlü fotoğrafçı, yazar ve bir dönem Survivor’a katılarak adından söz ettirmeyi başaran Bennu Gerede’nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya’nın yaklaşık 3 aydır kendisinden 23 yaş büyük avukat Bilge Öztürk ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Son günlerde oğlunun yaşadığı aşkla da gündemden olan Bennu Gerede'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Instagram'da göğüs dekolteli karesini yayınlayan fotoğrafçı, "50. saklanmayı ve küçük kalmayı seçebilirsin, tıpkı bir kurban gibi. ya da seni yaşsız kılan saf cinsel enerjinin gücüne bağlanırsın" notunu yazdı.





