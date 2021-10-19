MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bennu Gerede'den dikkat çeken 50. yaş paylaşımı!

Bennu Gerede'den dikkat çeken 50. yaş paylaşımı!

19.10.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Survivor yarışmasına katılan fotoğrafçı Bennu Gerede, geçtiğimiz Ağustos ayında 50 yaşına girmişti. Gerede Instagram'da hesabından 50. yaşını iddialı bir fotoğrafla kutladı.

Bennu Gerede'den dikkat çeken 50. yaş paylaşımı!

Ünlü fotoğrafçı, yazar ve bir dönem Survivor’a katılarak adından söz ettirmeyi başaran Bennu Gerede’nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya’nın yaklaşık 3 aydır kendisinden 23 yaş büyük avukat Bilge Öztürk ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Bennu Gerede, çıkan haberlere isyan etti: Kadın erkekten yaşça büyükse neden bu bir skandaldır?Bennu Gerede, çıkan haberlere isyan etti: Kadın erkekten yaşça büyükse neden bu bir skandaldır?

Son günlerde oğlunun yaşadığı aşkla da gündemden olan Bennu Gerede'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Instagram'da göğüs dekolteli karesini yayınlayan fotoğrafçı, "50. saklanmayı ve küçük kalmayı seçebilirsin, tıpkı bir kurban gibi. ya da seni yaşsız kılan saf cinsel enerjinin gücüne bağlanırsın" notunu yazdı.

246346135_136300855413959_6395117966479273627_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oryantal Nuran Sultan son haliyle şoke etti!Ünlü oryantal Nuran Sultan son haliyle şoke etti!
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
Poyraz Karayel’in ‘Meltem’i meğer o dizide de oynamış! Duyunca çok şaşıracaksınız!Poyraz Karayel’in ‘Meltem’i meğer o dizide de oynamış! Duyunca çok şaşıracaksınız!
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu, Van’da asansör kazası geçirdi!

Davutoğlu, Van’da asansör kazası geçirdi!

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

İçişleri Bakanlığından 81 ile taksi genelgesi

İçişleri Bakanlığından 81 ile taksi genelgesi

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Müge Anlı'da kan donduran sözler!

Müge Anlı'da kan donduran sözler!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine suç duyurusu

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye aşağılanmıştı! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruda elendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.