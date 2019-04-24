Bennu Gerede itiraf etti: Dibe vurdum!

Geçmişte şiddet gördüğünü itiraf eden ve bunu da kendi adını taşıyan kitabında okurlarıyla paylaşan Bennu Gerede, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Ünlü fotoğrafçı, merak edilenleri canlı yayında anlattı!

"Maalesef bu kötülükleri yaşadım" diyen Gerede içini şu cümlelerle döktü:

"Çok uzun zaman sürdü bu gücümü geri kazanmak. İnsanlar bunu paylaşmak istemiyor. Kendimize bile itiraf edemiyoruz. İnsan utanıyor. Tam utanç da değil. Normalmiş gibi bir şeyin içine giriyorsun. Çıkmak çok da zor oluyor. Allah'tan kendimle çok çalıştım. Bir sürü ders de aldım.

Her şeyi dün gibi hatırlıyorum ama artık etkilenmiyorum. Bazı insanlar sağlık açısından, ruh sağlığı açısından iyi değil. Kimseye iftira atmıyorum. Asıl suçlu benim. Çünkü ben kabullendim! Kimse beni zorla tutmadı orada. Bu benim de suçum. Tabii ki karşımdakinin de suçu. Artık burada suçlamak diye bir şey kalmadı.

"İLK İLİŞKİMDE DİBE VURDUM"

O seviyor beni, bir daha yapmayacak' diyorsun. Psikolojik bir şiddet de var. Bir fanusun içine sokuluyorsun. Uzaklaşıyorsun, arkadaşlarından insanlarından. Hep 'düzelecek' diyorsun. Ama öyle bir şey yok. İlk ilişkimde 2-2,5 seneye yakın şiddeti yaşadım. Hemen sonraki ilişkimde de aynı şey vardı. Herhalde karma çekiyor. En sonunda 'Bu nereye kadar devam edecek, mezara kadar mı? ' dedim.