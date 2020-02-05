Bensu Soral'a hediye edilen heykel sosyal medyayı salladı

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 28 yaşındaki Bensu Soral'a gelen hediye sosyal medyada gündem oldu. Bir hayranının kendisi için yaptığı heykeli Instagram hesabından paylaşan oyuncu, heykele hiç benzetilemedi. Hatta bir çok kullanıcı heykelin Bensu yerine Banu Alkan'a benzediğini söyledi.

Hayalinin resim-heykel sergisi açmak olduğunu her fırsatta dile getiren güzel oyuncu Soral, takipçisinin yaptığı heykel karşısında çok mutlu olarak Instagram hesabından hayranına teşekkür etti.

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Bensu Soral'ın çok beğendiği heykele sosyal medyada kullanıcıları adeta yorum yağdırdı. Heykelin Bensu Soral'a hiç benzemediğini söyleyen kullanıcılar, heykeli Banu Alkan'a benzetti.

İşte heykele gelen yorumlar: