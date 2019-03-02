Bensu Soral Fahriye Evcen'i tahtından etti

Geçtiğimiz yıl Fahrive Evcen'le çalışan ünlü tekstil markası, markanın yüzü olması için bu yıl güzel oyuncu Bensu Soral ile anlaştı.Ünlü markanın reklamlarında izlediğimiz şimdilerde 8 aylık hamile olan oyuncu Fahriye Evcen'in yerine son günlerin popüler ismi olan Bensu Soral geçti.

SORAL, DÜZGÜN AİLE YAŞANTISI NEDENİYLE SEÇİLDİ

"İçerde" dizisi ile çıkışını yapan ve yakın zaman önce dünya evine giren güzel oyuncu Bensu Soral, ünlü tekstil markasındageçen yılın yüzü olan Fahriye Evcen yerine seçildi. Marka, anlaşma yapmadan önce geniş çaplı anket düzenledi. Anketin sonucunda hem başarılı kariyeri hem de düzgün aile yaşantısı sebebiyle Bensu Soral, kariyerine hamileliği nedeniyle ara veren Evcen'i tahtından etti. Evcen'in 1.5 milyon liraya anlaştığı anlaşma için Soral'ın 750 bin liraya el sıkıştığı iddia ediliyor. Sözleşme sonrası Soral, "Gurur verici" yorumunda bulundu.



