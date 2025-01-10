Berberliğin sonu mu geliyor? Sosyal medyadaki görüntüler berberlerin tepkisini topladı: "Robotların bizim sektörde hiç şansı yok"

Gelişen teknolojiyle birlikte robotların birçok sektörde insanların yerini alabileceği sıkça konuşuluyor. Hal böyle olunca fabrikalardan çağrı merkezlerine kadar, bazı mesleklerin geleceği sorgulanıyor.

Son günlerde sosyal medyada dolaşan ve ünlü milyarder Elon Musk’ın bir robot tarafından tıraş edildiğini öne süren videolar ise berber camiasında tepkilere neden oldu.

“Berberlerin sonu mu geliyor?” sorusunu akıllara getiren bu görüntülere, Denizli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmeciler Odası Başkanı Yakup Güleç de kayıtsız kalmadı.

Görüntülerin ve ardından yapılan yorumların komik olduğunu belirten Güleç, gerçekle ilişkisi olmayan bu tür videoların berberliği düşünen gençleri meslekten soğutacağını iddia etti.

Gelişen teknolojinin hayatın her alanına girmeye devam ettiğine işaret eden Başkan Güleç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ONLAR BU KAFA YAPILARINI ANLAYAMAZ, ANLASA BİLE HİSSEDEMEZ"

"Berberleri, kuaförleri ve güzellik merkezlerini asla bir makine ile kıyaslayamazsınız. Yaratılış itibariyle insanların kafa yapıları, saç yapıları ve kulak yapıları farklıdır. Her saçın kesimi aynı değildir. Robotlarda insanlar tarafından yüklenmiş bilgiler, program var. Onlar bu kafa yapılarını anlayamaz, anlasa bile hissedemez. Bizim işimiz hissetmeyi ve insani bağları gerektiriyor. Bir makine bunu asla yapamaz.

"BUNLARI ROBOTLARIN YAPMA İHTİMALİ YOK”

Bizim mesleğimizin asla sonu gelemez. Çünkü bir robotun kalbi yok, ruhu yok, düşüncesi yok. Robotlarda insanlar tarafından yüklenmiş programlarla çalışıyor. İnsanların kafa yapıları, saç yapıları ve kulak yapıları farklıdır. Her saçın kesimi aynı değildir. Bazı saçlar kısa bazı saçlar uzun kesilir, kafa ve saç yapılarından dolayı. Berber tıraşa başlamadan önce dokunarak müşterinin kafa yapısını tanır hisseder. Sonra berber kafa yapına göre hallerini ortaya koyar onu yapar. Bir robotun hayali yoktur.

Berber kafa yapısına, saç yapısına, kulak yapısına, ten yapısına ve yüz yapısına göre tıraşın nasıl yapacağını belirleyip ona göre hayal kurar modeli onu yapar. Bundan dolayı tıraşı berberler, kuaförler ve güzellik salonları yapabilir. Bir berber hiç tanımadığı müşteriyi tanıması 10 saniyedir. Berber 10 saniye içerisinde o müşterinin psikolojisini, duygu durumunu anlar. Sonra müşteriyi koltuğa aldığında ilk "nasılsın?"diye sorar ve cevaba göre devam eder sohbete. Müşteriyi farklı sorular sorarak onun ne kızdığını ve ya neden rahatsız olduğunu anlamaya çalışır. Bunu da müşteri konuşsun paylaşsın içi güzelleşsin diye yapar. Çünkü berberler saça, yüze bakım yaptığı rahatlattığı gibi düşünce olarak da duygusal olarak da müşterisini rahatlatır. Bunları robotların yapma ihtimali yok” dedi. (İHA)