Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler bikinili pozuna gelen mesajı ifşa etti

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İhanet yüzünden evliliği biten Fatoş Yelliler Instagram'da sık sık iddialı pozlarını paylaşıyor. Gülşah Saraçoğlu'nun bir küs bir barışık sevgilisi Gökhan Göz ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Yelliler son olarak bikinili pozunu paylaştı.

Fatoş Yelliler'in paylaşımı sonrası ünlü isme pek çok mesaj geldi. Gelen mesajların bazıları ise Fatoş Yelliler'i kızdırdı.

Göbeğindeki havlu izine kusma emojisi atan takipçiyi ifşa eden Berdan Mardini'nin eski eşi paylaşıma ise "Ne kada kötü niyetli insanlar var ya ama gerçekten hepiniz sadece klavye delikanlısısınız" dedi.





