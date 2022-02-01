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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den spor pozu!

01.02.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ilişkileriyle gündemdeydi. Mardini'yi Gökhan Göz ile aldattığı iddia edilen boşanmanın ardından da Gökhan Göz ile aşk yaşayıp ayrılan Fatoş Yelliler kendini spora verdi.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den spor pozu!

Türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Türkücüyü ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile yollarını ayıran Gökhan Göz ile aldattığı iddia edilmişti. Berdan Mardini "Takma isimlerle beni defalarca aldattı. Bunlar dokuz yıla dayanıyor, hatalarım olabilir, karşı tarafın da olabilir ama böyle olmaması gerekiyordu. Ben konuşulmasını çok istedim. Biz de sabır taşı değiliz, utanç duyuyorum" demişti. Boşanmanın ardından da Göz ile aşk yaşayan Yelliler sevgilisinden olay şekilde ayrılmıştı.

Gökhan Göz sevgilisinin eşyalarını dışarıda ateşe verip suçlayıcı açıklamalar yapmıştı. Fatoş Yelliler ayrılığın ardından kendini spora verdi.

Ekran Alıntısı

Fatoş Yelliler sporcu sütyeni ve taytla verdiği spor pozunu paylaştı. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde benzer bir paylaşımını "Boşanma yaradı" notuyla paylaşan bir hesabı da kendi profilinde paylaşmıştı.

Ekran Alıntısı

KİLOLARINDAN KURTULDU

Özel hayatıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Fatoş Yelliler, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sosyal medyayı salladı. Estetik operasyonlarla eski halinden eser bile kalmayan Yelliler kilolarından da kurtuldu.

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Gülşah Saraçoğlu Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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