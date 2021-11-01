Berdan Mardini'nin konserinde havaya 3 bin dolar atıldı! "Dolar havaya atılırken 9.50’ydi..."

Berdan Mardini, yine konserde dolar yağmuruna tutuldu. Önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Mardini, peşe peşe şarkılarını seslendirirken bir kadın hayranı elinde bir topar dolarla sahneye çıktı.

3 bin dolar yani yaklaşık 29 bin TL ile sahneye çıkan kadın, elindeki 1 dolarları şarkıcının kafasından aşağı atmaya başladı. 1 dolarlık banknotlar halindeki paraların dökülmesi 7-8 dakikayı buldu.

"BANA DOLAR MARDİNİ DİYEBİLİRSİNİZ"

Mardini'ye hayran olduğunu dile getiren genç kadın, "Feda olsun. Daha iyilerini hak ediyor" dedi. Şarkıcı "Artık bana Dolar Mardini diyebilirsiniz" diyerek espri yaptı.

Dolar kurundaki dalgalanmayı atıfta bulunarak espriyi patlatan Berdan Mardini, “Dolar havaya atılırken 9.50’ydi, yere düştüğünde 9.70’i görmüştür hee halde.” diyerek herkesi kahkahaya boğdu. (Magazinkuryesi)

