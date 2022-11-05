Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı! Sosyal medyayı ikiye böldü

Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğini Mart 2021'de olaylı şekilde noktaladı. Geçen günlerde Etiler'de görüntülenen Mardini, hayatının evi ile işi arasında geçtiğini ve her şeyden uzak bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarına hız veren şarkıcı, bu kez Instagram'da yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Tayt giyen şarkıcı, spor salonunda çektiği görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Mardini'nin paylaşımı binlerce beğeni ve eleştiri alarak sosyal medyayı ikiye böldü. Öte yandan Berdan Mardi'nin son hali meslektaşı Özcan Deniz'e benzetildi.



