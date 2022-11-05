MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı! Sosyal medyayı ikiye böldü

Berdan Mardini tayt giyip spor yaptı! Sosyal medyayı ikiye böldü

05.11.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile Mart 2021'de olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 43 yaşındaki ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tayt giyip spor yapan Mardini'nin o görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü.

Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğini Mart 2021'de olaylı şekilde noktaladı. Geçen günlerde Etiler'de görüntülenen Mardini, hayatının evi ile işi arasında geçtiğini ve her şeyden uzak bir yaşam sürdüğünü belirtti.

Ekran görüntüsü 2022-11-05 080842

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarına hız veren şarkıcı, bu kez Instagram'da yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Tayt giyen şarkıcı, spor salonunda çektiği görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Ekran görüntüsü 2022-11-05 082903

Mardini'nin paylaşımı binlerce beğeni ve eleştiri alarak sosyal medyayı ikiye böldü. Öte yandan Berdan Mardi'nin son hali meslektaşı Özcan Deniz'e benzetildi.

Ekran görüntüsü 2022-11-05 080831


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaan Yıldırım'dan romantik paylaşım! Doğum gününü böyle kutladıKaan Yıldırım'dan romantik paylaşım! Doğum gününü böyle kutladı
Mastürbasyon sahnesiyle ilgili bomba yorumMastürbasyon sahnesiyle ilgili bomba yorum
Fenomen isimden mide bulandıran hareket! Tepkiler üzerine açıklama yaptıFenomen isimden mide bulandıran hareket! Tepkiler üzerine açıklama yaptı
Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini İngiliz sterlini anne dolar alış dolar alış fiyatı euro alış sterlin ne kadar sterlin fiyatları çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar zamlandı, bankalara koştular! Yeni dönem başlıyor... 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi

Fiyatlar zamlandı, bankalara koştular! Yeni dönem başlıyor... 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi

AB ülkesi geri adım attı! Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı

AB ülkesi geri adım attı! Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı

EYT bekleyen herkesi etkileyecek: Elinizi çabuk tutun! 1 Ocak'ta...

EYT bekleyen herkesi etkileyecek: Elinizi çabuk tutun! 1 Ocak'ta...

İsteme gününü beklemedi... 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtı! 18 yaşındaki kızını görünce inanamadı "İkisinin arasında sıkışmış"

İsteme gününü beklemedi... 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtı! 18 yaşındaki kızını görünce inanamadı "İkisinin arasında sıkışmış"

Ünlü fenomen dehşeti yaşadı! 4 erkeğin saldırısına uğradı

Ünlü fenomen dehşeti yaşadı! 4 erkeğin saldırısına uğradı

Transparanıyla gecede! "Sevgilim daha açığını giymem için..."

Transparanıyla gecede! "Sevgilim daha açığını giymem için..."

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

D vitaminin tek kaynağı güneş değil!

D vitaminin tek kaynağı güneş değil!

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.