Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor 2023'e veda etti! "Survivor'ın bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum"

Survivor 2023'de Ümit Erdim'in elenmesinin ardından 2 ünlü isim daha veda etti. Survivor ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Berdan Mardini ile Seçkin Piriler ile ilgili alınan kararı açıkladı.

BERDAN MARDİNİ VEDA ETTİ

Bir süredir Survivor'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oyunlarda yer almayan Berdan Mardini yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı, "Sevgili Berdan Mardini, bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti. Yarın, yanınıza gelecek ve vedalaşacak.'' dedi.

"BU KADAR ZOR OLACAĞINI BEKLEMİYORDUM"

Survivor'dan ayrılan diğer isim ise Seçkin Piriler oldu.

Survivor Seçkin, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Seçkin Piriler "Bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Başarılı olamayacağım yerde durmak istemem" dedi.

"EN ZOR SURVIVOR"

Acun Ilıcalı ise bu yılki Survivor'ın gelmiş geçmiş en zor Survivor olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta son yedekler de takımlara gelecek ve kadrolar tamamen şekillenecek. Belki 1-2 yarışmacımız daha bırakacak" dedi.