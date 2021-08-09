Berdan Mardini'yi aldatan eski eş Fatoş Yelliler'den imalı paylaşım!

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'den gönderme geldi. Gökhan Göz'le yasak aşk yaşadığını açıklayan ve sonra Göz'ün ailesinden özür dileyen Yelliller, eski sevgilisinin yaptığı "Fatoş Yelliler'in destekleyen her kadın onun gibi mezhepsizdir" sözleriyle bir kez daha gündem olmuştu.

Bu gelişmelerin ardından sosyal medyadan bir paylaşım daha yapan Yellier, Instagram'ın hikaye bölümünden, "Boşuna mı müjdelendi o ayet: "İnnallahe meassabirin Allah sabredenlerle beraberdir" mesajını gönderdi. Yelliler'in bu mesajla kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.



