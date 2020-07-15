MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beren Saat isyan etti: Vatan haini ve terörist ilan edildim, bu nefreti eğitmek gerek!

Beren Saat isyan etti: Vatan haini ve terörist ilan edildim, bu nefreti eğitmek gerek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

Oyuncu Beren Saat katıldığı programında, yıllar önce yaptığı bir paylaşımdan dolayı Vatan hani ilan edildiğini anlattı.

Beren Saat isyan etti: Vatan haini ve terörist ilan edildim, bu nefreti eğitmek gerek!

Beren Saat, YouTube’da yayınlanan Ayşegül Doğan Soruyor programının konuğu oldu. Sosyal medya üzerine konuşan Beren Saat, birkaç yıl önce attığı bir tweet nedeniyle vatan haini ve terörist ilan edildiğini bu yüzden çok incindiğini söyledi.

“NEFRET SÖYLEMLERİNİ VE ÖTEKİLEŞTİRMEYİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMALIYIZ”

Beren Saat, şunları söyledi: “Siber zorbalık vakalarıyla mücadele için tabii ki hukuki çözümler, birtakım yaptırımlar ve denetlemeler olabilir ama bence çözüm artık nefret söylemlerini, ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarıp, insanların birbirine karşı öfkesini ve hırsını azaltmak. İnsanlara siber zorbalık yapmayacak bir sakinliği, dinginliği, pozitif eleştirmeyi öğretmek lazım. Bu örnek teşkil eden her figür için gereklidir. Bunu sadece liderler bazında söylemiyorum ama önce onlar, önce Meclis’te yumruklar atılmasın, düşünerek konuşalım”

berensaat-ekran

“VATAN HAİNİ VE TERÖRİST İLAN EDİLDİM”

“Attığım bir tweet nedeniyle vatan haini, terörist ilan edildiğim zaman çok incindim. 5-6 sene önce vatan haini ve terörist ilan edildim. O dönem çok incindiğim, zorlandığım bir zaman dilimiydi. Bu nefreti eğitmek, kitlesel düzeydeki öfkeyi yavaş yavaş iyileştirmek gerekir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Emina Jahovic'ten anne nasihatıEmina Jahovic'ten anne nasihatı
Survivor kaderi İstanbul'da belli olduSurvivor kaderi İstanbul'da belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Ankara merkezli 30 ilde büyük operasyon

Ankara merkezli 30 ilde büyük operasyon

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

3 isimle İstanbul yolcusuyuz

3 isimle İstanbul yolcusuyuz

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Kilolu yakalandıktan sonra bikinili paylaşım! Bomba yorum

Kilolu yakalandıktan sonra bikinili paylaşım! Bomba yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ata Demirer’den menemenin püf noktası!

Ata Demirer’den menemenin püf noktası!

Emina Jahovic'ten anne nasihatı

Emina Jahovic'ten anne nasihatı

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor

Çukur'un 'Aliço'su Rıza Kocaoğlu'ndan roman havası

Çukur'un 'Aliço'su Rıza Kocaoğlu'ndan roman havası

Necip Memili baba oldu

Necip Memili baba oldu

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven arasındaki davada ilk duruşma 21 Ocak’ta

İlk duruşma tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.