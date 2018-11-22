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Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

DİZİ HABERLERİ  | 22.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

Beren Saat ekranlara Netflix ile dönüyor! Netflix Türkiye'nin duyurduğu haberden sonra Beren Saat'in hayranları çok sevinmişti! Beren Saat rol arkadaşını da kendi seçti!

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin yolda olduğu bilgisini verdi. Dizide Beren Saat başrolde olacak! Beren Saat’li yeni dizi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak.

Rol arkadaşını kendisi seçen Saat, Mehmet Günsür ile Krallar Kaybederse internet dizisinde rol alacaklar...

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Netflix, paylaştığı video ile The Crown'da Kraliçe Elizabeth, House of Cards'ta Claire Underwood, Maniac'ta Annie, La Casa de Papel'de Tokyo, GLOW'da Ruth Wilder ve Marvel's Jessica Jones'ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi karakterleri anımsatarak, Beren Saat’e “Güçlü kadınların arasına hoşgeldin” mesajını paylaştı.

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Krallar Kaybederse netflix Beren Saat Mehmet Günsür

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu kadın da oyunculuk yok ama nedendir bilmem bir popülaritesi var ve hâlâ bunu dizilere, filmlere sokma gayretinde olanlar var. Aslında sadece bir balon ve bu yeni projede herkes görecek ki bu kadın oyuncu falan değil ve bir hiç.
Yakışır Şehzade Mustafa'ya
Bol sevişmeli bi yapım geliyo desenize
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