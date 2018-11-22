Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Netflix Türkiye, sosyal medya hesabından ikinci orijinal dizinin yolda olduğu bilgisini verdi. Dizide Beren Saat başrolde olacak! Beren Saat’li yeni dizi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşacak.

Rol arkadaşını kendisi seçen Saat, Mehmet Günsür ile Krallar Kaybederse internet dizisinde rol alacaklar...

Netflix, paylaştığı video ile The Crown'da Kraliçe Elizabeth, House of Cards'ta Claire Underwood, Maniac'ta Annie, La Casa de Papel'de Tokyo, GLOW'da Ruth Wilder ve Marvel's Jessica Jones'ta ismiyle müsemma Jessica Jones gibi karakterleri anımsatarak, Beren Saat’e “Güçlü kadınların arasına hoşgeldin” mesajını paylaştı.

