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Beren Saat'ten Atiye itirafı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 10:26 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu'dan boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Beren Saat; Atiye dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Saat diziyle ilgili samimi bir itirafta bulundu.

Beren Saat'ten Atiye itirafı!

Geçtiğimiz günlerde verdiği pozlarla adından söz ettiren Beren Saat, Netflix'te yayınlanacak ve başrolü Mehmet Günsür'le paylaştığı Atiye dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Saat, dergiye verdiği röportajda 27 Aralık’ta ekranda olacak “Atiye” dizisiyle ilgili şunları söyledi:

"Atiye hem canımı yakan, hem beni derinleştiren bir yol arkadaşı. Umarım yolu açık olur.

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Bunu Fatmagül’de ve Ela’da da derinden hissetmiştim. Bazı hikayeler sizden büyüktür ve insanların faydalanması için popüler kültür üzerinden anlatılmalıdır. Atiye’nin hikayesinden çok fazla kadın yararlanacak."

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