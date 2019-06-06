Beren Saat'ten Atiye paylaşımı geldi

2014 Yılında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti hakkında boşanma iddialarının ardı arkası kesilmezken Beren Saat'in Doğulu'nun doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafalar iyice karışmış, Doğulu'nun Saat'i aldattığı iddia edilmişti.

Şu sıralar Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi Atiye ile meşgul olan Beren Saat'ten bu iddialara cevap gelmezken yeni dizisinin birinci sezonunun bittiğine dair paylaşımlar geldi. Saat, Netflix'in merakla beklenen ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin çekimlerinin yapıldığı Adıyaman'dan fotoğraflar paylaştı.

Sekiz bölümden oluşan gizem-drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor.

OG Medya tarafından Onur Güvenatam'ın yaratıcılığında hayata geçirilen projenin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan 'Dünyanın Uyanışı' adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, ressam Atiye'nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor.



