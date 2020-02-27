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Beren Saat’ten duygu dolu doğum günü paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 09:07 | Son Güncelleme

Beren Saat ile Kanan Doğulu geçtiğimiz yıl evliliklerinde sıkıntılı günler geçirmiş ve 8 aylık ayrılığın ardından evliliklerine bir şans daha vermişlerdi. Beren Saat 36 yaş gününde geçirdiği zor günlere dair duygularını paylaştı.

Beren Saat’ten duygu dolu doğum günü paylaşımı

2014 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin arasındaki sorun, geçtiğimiz yıl güzel oyuncu Beren Saat’in doğum gününde ölen eski erkek arkadaşını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Evliliklerinde 8 ay sorun yaşayan ve hiç birlikte görüntülenmeyen Kenan Doğulu ve Beren Saat’in boşanacakları iddia edildi. Haklarında ihanet haberleri dahi çıkan çift ise kimseye aldırış etmeden evliliklerine ikinci bir şans verdi. Çift, ilk kez geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenmişti.

Kenan Doğulu aşka geldi! Beren Saat'e ilan-ı aşkKenan Doğulu aşka geldi! Beren Saat'e ilan-ı aşk

BEREN SAAT’TEN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

36 yaşına giren Beren Saat, sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşarak doğum günü mesajı yayınladı.
Saat duygularını şöyle paylaştı:

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"Ne yıldı… Şimdiye kadarki en zoru… Bir noktada karanlık maddeye dönüştüğünü kabul ettiğinde, bir süpernovaya daha yakınsın, ya da sadece bir hayalperestsin ve bunda hiç bir sorun yok. Gerçekten de yerin kilometrelerce altındaydım, bir mağarada en derine indim, bilincim gerçekten şarkılar üretmeye başladı. Resim yaptım, dans ettim, piyano çaldım, meditasyon yaptım, affettim, çok çalıştım. Sert ama kırılgandım. Delilik diye bir şey olmadığını ama eğer anlamaya çalışırsan başka alemler olduğunu kabullendim. Hayatın katmanları şimdi çok daha anlamlı geliyor. Ne doğum günü ama…"

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