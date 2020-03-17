Beren Saat'ten karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Beren Saat ve Kenan Doğulu, koronavirüsünün en çok görüldüğü yerlerden biri olan Avrupa’ya tatile gitmişti. Ünlü çifttin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 14 gün içerisinde koronavirüs olan ülkelerden gelinmesi halinde evden çıkılmaması gerektiği vurgulanmıştı. Bir süre önce Londra’ya tatile giden Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ülkeye dönüşte 14 gün koronavirüs karantinasında kalmadığı iddia edilmişti.

Bu durumu bir takipçisi Beren Saat’e hatırlattı. Takipçisi, güzel oyuncuya “14 gün kuralına uymanız gerekmiyor mu Beren Hanım?” şeklinde bir soru yöneltti.

Saat ise, “Biz Londra’dayken salgın Avrupa’ya ulaşmamıştı, sevgiler” yanıtını verdi.

