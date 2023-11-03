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    4. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolünü paylaştığı "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin ikinci fragmanı paylaşıldı

    Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolünü paylaştığı "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin ikinci fragmanı paylaşıldı

    03.11.2023 11:27 | Son Güncelleme:
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    Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolünü paylaştığı "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin ikinci fragmanı paylaşıldı

    Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin başrolleri Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ 13 yıl sonra yeniden bir araya geldi. İkilinin birlikte kamera karşısına geçtiği "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin ikinci fragmanı paylaşıldı. Filmin fragmanı bile sosyal medyada gündem yaratmaya yeterli oldu.

    Çekimlerinin New York'ta yapıldığı başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi için geri sayım başladı. Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabından filmin fragmanı, "Hiç uyumayan bir şehir. Unutulmayacak bir gece. İstanbul İçin Son Çağrı 24 Kasım’da sadece Netflix’te" notuyla paylaşıldı.

    İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU

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    Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolleri paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi; New York'a giderken havaalanında tanışan ve unutulmaz bir gece geçiren Serin ve Mehmet'in hikayesini anlatıyor. Beraber çok iyi vakit geçiren ikilinin tek bir sorunu vardır. O da ikisinin de evli olması.


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    Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ

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