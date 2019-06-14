MAGAZİN

Berfu-Eser Yenenler çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 21:30 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta sonu dünyaevine giren Berfu Yıldız-Eser Yenenler çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Berfu-Eser Yenenler çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Geçtiğimiz hafta evlenen oyuncu Eser Yenenler ile 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli olan sevgilisi Berfu Yıldız Yenenler, geçtiğimiz Pazar günü Kilyos'ta kır düğünüyle evlenmişti.

Eser Yenenler, 4 aylık hamile olan eşi Berfu Yıldız ile birlikte düğün sonrası Antalya'da lüks bir otelde balayına gitti.
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Ünlü çift, balayında yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. 4 aylık hamile olan Berfu Yenenler'in karnının şişliği de dikkatlerden kaçmadı. Çiftin erkek bebek beklediği ortaya çıktı.
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Eser Yenenler berfu yıldız

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