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Berfu Yenenler'den 36. hafta pozu! 'Resmen '2. Emmi' dönemi başlıyor'

08.03.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Berfu Yenenler'den 36. hafta pozu! 'Resmen '2. Emmi' dönemi başlıyor'

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Berfu Yenenler, yine karnı burnunda pozunu Instagram'dan yayınladı.

Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini söyleyen Berfu Yenenler, hamileliğinde 36. haftaya girdi.

"ÇILDIRACAĞIM"

Yenenler, son fotoğrafında "36. hafta geldi, çattı... Doğuma bu kadar az zaman kaldığına inanamıyorum. Resmen '2. Emmi' dönemi başlıyor. Çok heyecanlıyım. Kuzey de olacaklardan habersiz. Hayatın akışına kendimizi bırakmıştık. Şu an biraz tahmin edebildiğimiz için ekstra heyecan, ekstra duygu, ekstra stres var. Of, çıldıracağım." ifadelerini kullandı.

Yenenler'in paylaşımı, takipçilerinden 88 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.


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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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