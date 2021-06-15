Berfu Yenenler'den güldüren paylaşım: Bu hayatta iki tür insan vardır

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Yaz için eşi ve iki çocuğuyla birlikte Alaçatı'da kiraladıkları tuttukları villaya giden Berfu Yenenler, havuz başında çektiği bir kareyi paylaştı.

"TARAFINIZI SEÇİNİZ"

Bikinisiyle poz veren Berfu Yenenler, havuz başında gölgede oturan eşinin yüzündeki güneş kremlerini de yakın plan paylaştı.

Yenenler paylaşımına "Bu hayatta 2 tür insan vardır. Tarafınızı seçiniz" notunu düştü.

EZGİ MOLA'DAN YORUM!

Paylaşıma yorum yapan Ezgi Mola ise "Eser’in her postta rezil olması beni mutlu ediyor. Paylaşımlar için teşekkürler" notunu yazdı.

