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Berfu Yenenler'den güldüren paylaşım: Bu hayatta iki tür insan vardır

15.06.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarını Alaçatı'da kiraladıkları villada geçirmeye başlayan Eser ve Berfu Yenenler çifti Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak havuz başında çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Berfu Yenenler, eşi Eser'in yüzü kremli halini ti'ye aldı.

Berfu Yenenler'den güldüren paylaşım: Bu hayatta iki tür insan vardır

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Yaz için eşi ve iki çocuğuyla birlikte Alaçatı'da kiraladıkları tuttukları villaya giden Berfu Yenenler, havuz başında çektiği bir kareyi paylaştı.

"TARAFINIZI SEÇİNİZ"

Bikinisiyle poz veren Berfu Yenenler, havuz başında gölgede oturan eşinin yüzündeki güneş kremlerini de yakın plan paylaştı.

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Yenenler paylaşımına "Bu hayatta 2 tür insan vardır. Tarafınızı seçiniz" notunu düştü.

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EZGİ MOLA'DAN YORUM!

Berfu Yenenler'in bikinili pozuna yorum yağdı! Berfu Yenenler'in bikinili pozuna yorum yağdı! "Sen mi doğurdun biz mi?"

Paylaşıma yorum yapan Ezgi Mola ise "Eser’in her postta rezil olması beni mutlu ediyor. Paylaşımlar için teşekkürler" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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