Berfu Yenenler gecelerde! ''Eğlencenin dozu aşıldı!''

Miss Turkey 2015 finalistlerinden Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Gece kulübünde eğlendiği anları takipçilerinin beğenisine sunan Yenenler, paylaşımına, ''Dün eğlencenin dozu biraz aşıldı'' notunu düştü.

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Berfu Yenenler, YouTube'da ürettiği içeriklerle de gündeme geliyor.

2019 yılında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan ve evliliği hakkında eleştirilere maruz kalan sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile ünlü olduğu için evlendiğine dair yapılan yorumlara ateş püskürmüştü.

2 çocuk annesi Berfu Yenenler, Eser Yenenler ile sevgili olduktan sonra telefonundaki bütün kadınları engellediği itirafıyla da çok konuşulmuştu.



