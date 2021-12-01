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Berfu Yenenler gecelerde! ''Eğlencenin dozu aşıldı!''

01.12.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler ile yaptığı evlilikle adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, gece kulübünde eğlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

Berfu Yenenler gecelerde! ''Eğlencenin dozu aşıldı!''

Miss Turkey 2015 finalistlerinden Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Gece kulübünde eğlendiği anları takipçilerinin beğenisine sunan Yenenler, paylaşımına, ''Dün eğlencenin dozu biraz aşıldı'' notunu düştü.

Berfu Yenenler gecelerde! ''Eğlencenin dozu aşıldı!''

Berfu Yenenler gecelerde! ''Eğlencenin dozu aşıldı!''

Berfu Yenenler gecelerde! ''Eğlencenin dozu aşıldı!''

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Berfu Yenenler, YouTube'da ürettiği içeriklerle de gündeme geliyor.

Berfu Yenenler gecelerde! ''Eğlencenin dozu aşıldı!''

2019 yılında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan ve evliliği hakkında eleştirilere maruz kalan sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile ünlü olduğu için evlendiğine dair yapılan yorumlara ateş püskürmüştü.

Berfu Yenenler gecelerde! ''Eğlencenin dozu aşıldı!''

2 çocuk annesi Berfu Yenenler, Eser Yenenler ile sevgili olduktan sonra telefonundaki bütün kadınları engellediği itirafıyla da çok konuşulmuştu.

Berfu Yenenler gecelerde! ''Eğlencenin dozu aşıldı!''

Berfu Yenenler gecelerde! ''Eğlencenin dozu aşıldı!''


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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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