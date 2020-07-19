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Berfu Yenenler: Gerçekliğimize hayran kalıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 14:36 | Son Güncelleme

2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ve oğlu Kuzey ile çekildiği aile pozunu sosyal medya hesabına ekledi. Yenenler, paylaşımına "Her baktığımda gerçekliğimize hayran kalıyorum" notunu düştü.

Berfu Yenenler: Gerçekliğimize hayran kalıyorum

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, 2019 yılının haziran ayında evlendi. Çiftin bebekleri Kuzey ise ekim ayında dünyaya geldi.

25 yaşındaki Berfu Yenenler, ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle de paylaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yenenler, bu kez eşi ve oğlu ile verdiği pozunu, "Gerçekliğini, duygularını kaybetmiş, her şeye rağmen bir o kadar gerçek bir o kadar güçlü... Her baktığımda gerçekliğimize hayran kalıyorum" ifadeleriyle yayınladı.

Berfu Yenenler'in paylaşımı kısa sürede 60 binden fazla beğeni aldı.

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