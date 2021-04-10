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  4. Berfu Yenenler'i gören inanamadı! Eski halinden daha zayıf

Berfu Yenenler'i gören inanamadı! Eski halinden daha zayıf

10.04.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berfu Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. İki hafta önce oğlu Mete'yi kucağına alan tescilli güzelin eskisinden daha fit görünmesi dikkat çekti.

Berfu Yenenler'i gören inanamadı! Eski halinden daha zayıf

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, iki yıl önce dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alan ünlü çift, iki hafta önce oğulları Mete'nin doğumuyla ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medyaya geri dönen Berfu, son paylaşımındaki fit haliyle adından söz ettirdi.

KISA SÜREDE FORMA GİRDİ

İki hafta önce doğum yapan Berfu Yenenler, bu pozunu "Yaza iki oğlanlı ve fit bir ana olarak girebilir miyim?" notunu düştü. Tescilli güzelin çok kısa bir sürede forma girmesi görenleri şaşırttı.

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Paylaşımına yorum yağan Yenenler, Elvin Levinler'e "Azıcık daha spor gerek" şeklinde verdiği yanıtla doğumdan kısa bir süre sonra spora başladığını belirtti.

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Tescilli güzel, paylaşımının altına yapılan photoshop yorumlarına da Instagram hesabının hikaye bölümünden yanıt verdi. Yenenler, "Fotoğrafta shop var diyen beni üzer kankilerim. Vücuduma niye shop yapayım? Yapacak olsam da niye paylaşayım? Hadi Filtreler falan neyse de..." ifadelerini kullandı.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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